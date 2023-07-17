В Новотроицке приостановили молокозавод после массового отравления детей

Новотроицкий городской суд в понедельник, 17 июля, приостановил работу местного молокозавода на 45 суток. С соответствующим иском выступило региональное управление Роспотребнадзора, сообщает РИА «Оренбуржье».

11 июля в службу скорой помощи стали поступать звонки по поводу рвоты у детей, посещающих детские сады в Орске. Всего в больницы обратились 36 дошколят, 9 из них госпитализировали. На следующий день мэрия опубликовала сообщение, в котором сообщалось, что причиной отравления стал йогурт Новотроицкого молокозавода.

Анализы детей показали наличие стафилококкового энтеротоксина А, пишет «Урал56.Ру». В ходе судебного заседания выяснилось, что 31 работник завода также были заражены стафилококком. Все они отправятся на лечение.

Кроме того, проверка Роспотребнадзора показала, что на предприятии грубо нарушались санитарно-эпидемиологические нормы.