Самолет Су-25 упал в море в районе Ейска Краснодарского края

Штурмовик Су-25 упал в Азовское море неподалеку от города Ейск. Об этом в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщили 17 июля.

Он выполнял учебно-тренировочный полет. Разрушений нет, на месте работают специалисты Минобороны и спецслужб.

В пресс-службе ЮВО также отметили, что предварительной причиной аварии является отказ двигателя. Для точного установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб.

Согласно информации оперштаба Краснодарского края, пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели.