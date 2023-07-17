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Устроившего стрельбу в Кудрово мужчину арестовали на два месяца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мужчину, устроившего 15 июля стрельбу в Кудрово Ленинградской области, арестовали на два месяца. Об этом 17 июля говорится в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о выборе обвиняемому меры пресечения.

В СК добавили, что мужчине 1992 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 а. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

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О трех пострадавших при стрельбе в Кудрово стало известно ранее, 15 июля. По словам очевидцев, на пересечении Английской улицы и Европейского проспекта между таксистами разгорелся конфликт, который закончился стрельбой.

Стрелявшего объявили в розыск, его задержали на следующий день.

Трое пострадавших получили огнестрельные ранения. Двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы.

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