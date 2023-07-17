В США призвали все стороны зерновой сделки продлить соглашение

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Белый дом призывает все стороны зерновой сделки возобновить переговоры и продлить действие соглашения. Об этом дипломат сообщила 17 июля.

«Мир нуждается в черноморской зерновой инициативе», — сказала она журналистам.

Дипломат подчеркнула, что страны, присутствующие в ООН, должны вместе призвать Россию пересмотреть решение, а также «возобновить переговоры, продлить, расширить и полностью выполнять эту инициативу».

В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка прекратила свое действие. Россия немедленно вернется в нее, как только будут выполнены требования Москвы, в числе которых подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ, заверил он.

В тот же день посольство РФ в Минске передало Киеву ноту по зерновой сделке, выполнение российской стороной этой инициативы прекратится с 18 июля. В Москве отметили, что прекращение сделки полностью лежит на совести Запада.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморская зерновая инициатива вошла в историю как дипломатическая победа, она препятствовала продовольственному кризису в мире, дополняет «Газета.Ru».

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.