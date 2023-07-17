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Очаг кори в Липецкой области закрыли на карантин

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В Липецкой области закрыли один очаг кори. Еще два очага находятся на контроле у регионального управления Роспотребнадзора.

Всего, как уточняет Lipetskmedia, в Липецкой области в этом году зарегистрировали восемь случаев заболевания корью. Заразились трое взрослых и пятеро детей. Все они помещены в областную клиническую инфекционную больницу.

Установлено, что все случае — завозные, то есть инфекцию завезли на территорию Липецкой области из других регионов, пишет GOROD48.

Надзорное ведомство совместно с региональным управлением здравоохранения организовало комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, проводится осмотр лиц, которые контактировали с заболевшими, иммунизация непривитых в рамках национального календаря профилактических прививок или не имеющих сведений об иммунизации.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что в Пензенской области выявили уже 46 случаев с подозрением на корь. Сейчас госпитализировано 23 человека, амбулаторное лечение проходят девять человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. 14 человек выздоровело.

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