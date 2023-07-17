Швеция выделит Украине около $590 млн на проведение реформ для вступления в ЕС

Швеция планирует выделить Украине 6 млрд крон (около $590 млн) до 2027 года на проведение реформ для вступления в Европейский союз. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил телеканал SVT со ссылкой на заявления министра по международному сотрудничеству королевства Юхана Форселя.

Начиная с февраля 2022 года Швеция выделила Украине около 22 млрд шведских крон (около $2,2 млрд), большая часть из которых пришлась на военную поддержку, сообщает SVT.

При этом новый пакет помощи объемом около $590 млн будет направлен, в том числе, на создание социальной инфраструктуры и проведение реформ, необходимых для вступления Украины в ЕС.

26 июня стало известно, что Швеция выделила Украине пакет гуманитарной помощи объемом 380 млн крон (около $35,5 млн). До этого, 14 июня, королевство вошла в число семи стран, которые выделили €107,5 млн на закупку для Украины средств противовоздушной обороны.

22 апреля, министр обороны Пол Йонсон заявил, что Швеция готова пересмотреть свои промышленные мощности, чтобы увеличить военную поддержку Киева. Министр пообещал, что его страна «не оставит Украину в ее долгом пути». В то же время он призвал Киев быть готовым к затяжному военному конфликту на истощение.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.