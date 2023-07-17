Курганские рыбаки пожаловались на искусственный замор рыбы

В Курганской области рыбаки из села Агапино Шадринского муниципального округа пожаловались на искусственный замор рыбы в местном водоеме. Об этом они рассказали в видео, опубликованном в сообществе «Шадринск — регион 45» в соцсети «ВКонтакте».

«Перед ремонтом плотины был сделан искусственный замор, подрядчик сказал, что после ремонтных работ проведет зарыбление, но не сделал этого», — сказали рыбаки, их слова приводит ИА «Ура.ру».

Мужчины утверждают, что администрация якобы не отреагировала на ситуацию, а подрядчика «уже давно нет». По их предположениям, зарыбления уже не будет.

Корреспондент издания обратился в пресс-службу администрации Шадринского муниципального округа с просьбой прояснить ситуацию.

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