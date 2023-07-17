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В Запорожской области сообщили о пресечении попытки прорыва ВСУ

Балицкий: в Запорожской области пресечена попытка прорыва ВСУ
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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В Запорожской области пресечена попытка прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа. Об этом 17 июля сообщил врио главы области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В ходе грамотных действий бойцов 58-й армии и батальона Судоплатова была выявлена группа противника, которая пыталась вести разведывательную деятельность, группировка ликвидирована», — говорится в сообщении.

При этом, по словам Балицкого, обстановка на данном направлении остается стабильно напряженной, а украинские формирования сконцентрировали усилия на восстановлении своей боеспособности.

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Ранее в этот день, по сообщению официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на запорожском направлении российские военные нанесли поражение скоплению живой силы и техники украинских формирований в Марфополе, Щербахак и Пятихатках.

Также была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Чаривное в Запорожской области. Потери противника, по словам Конашенкова, на данных направлениях составили до 240 украинских военнослужащих.

За день до этого президент России Владимир Путин заявил, что все попытки ВСУ прорвать оборону российских сил не увенчались успехом за всё время контрнаступления. Глава государства констатировал, что противник успеха не имеет, указав вместе с тем на то, что положительно оценивает ход специальной военной операции (СВО).

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы в ходе СВО продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, значительно снижая наступательный потенциал противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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