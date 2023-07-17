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Эксперт объяснил резкий рост количества поддельной техники на маркетплейсах

Эксперт Кусков: советую приобретать технику у знакомых ритейлеров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Ситуация с количеством поддельной техники на российских маркетплейсах в ближайшее время лучше не станет. Такое мнение гендиректор Telecom Daily Денис Кусков высказал в понедельник, 17 июля.

«Действительно, в связи с параллельным импортом увеличилась доля контрафакта. Нужно понимать, что ситуация к лучшему в ближайшее время не изменится. Советую приобретать у знакомых ритейлеров, которые могут гарантировать качество товара, и не попадаться на низкие ценовые характеристики у незнакомых продавцов», — сказал он в комментарии «Абзацу».

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Ранее в этот день газета «Коммерсант» написала со ссылкой на подсчет компании IQ Technology, что на российских маркетплейсах выросла доля подделок техники международных производителей.

Сообщается, что в смартфонах она составляет 31% предложений, в ноутбуках — 30%, а в смарт-часах — 63%. Чаще всего подделывают электронику Apple и Samsung.

Это может быть связано со снижением контроля за фальсификацией продукции со стороны брендов, покинувших рынок, передает RT.

Ранее, 13 июля, «Известия» писали, что по итогам первого полугодия 2023 года среди стран-импортеров в РФ на первом месте оказался Китай (42% от общего объема ввоза товаров), на втором — Турция (13%), на третьем — Белоруссия (12%).

Эксперты отметили, что также в топ-5 импортеров вошли Гонконг и Казахстан, которые занимают 9% и 5% соответственно от общего объема импорта.

Ранее, 26 мая, в сервисе «МойСклад» рассказали, что порядка 41% предпринимателей ввозит в РФ по параллельному импорту электронику, 34% — товары для дома, 31% — одежду и обувь, 25% — товары для детей, 18% — автотовары, 17% — товары для здоровья и красоты. В целом 17% представителей малого и среднего бизнеса в России продают товары из списка параллельного импорта.

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