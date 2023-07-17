Тело подростка нашли в Путяевском пруду в Москве

В Первом Путяевском пруду в Москве обнаружили тело 14-летнего мальчика без видимых телесных повреждений. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщила прокуратура города в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, подросток, проживавший в городе Мытищи, проводил время в компании друзей, пошел купаться в пруд, ушел под воду и не смог выплыть самостоятельно», — говорится в сообщении.

Сотрудники Преображенской межрайонной прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего и контролируют ход проводимого по данному факту расследования.

Днем ранее пресс-служба главного управления МЧС по Забайкальскому краю сообщила, что в реке Ингода утонул ребенок 2021 года рождения. Инцидент произошел на необорудованном месте для купания.