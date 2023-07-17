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В Коми спасли шедшего пешком домой в Пермь вахтовика

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Вахтовик из Перми, оставшись без денег, решил вернуться домой пешком из Усинска, но по пути ему стало плохо. На помощь ему выезжал аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми»‎ Комитета ГО и ЧС.

Инцидент произошел 14 июля. В 18 км от деревни Акись мужчина 1996 года рождения позвонил в службу 112 и попросил помощи. Он пояснил, что устал и не может больше передвигаться.

На место выехали спасатели, пишет ИА «Комиинформ». Они доставили вахтовика на автомобиле до села Кожва в Печорском районе и распрощались с ним на развилке дорог.

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