Львова-Белова посетила Камчатский край с рабочим визитом

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила с рабочим визитом в Камчатский край. Об этом она сообщила 17 июля в своем Telegram-канале.

Она побывала в Петропавловск-Камчатском городском доме ребенка и Камчатском центре социальной помощи семье и детям «Семья». Омбудсмен посмотрела, как проходит реабилитация детей с ограниченными возможностями и профилактика безнадзорности среди подростков.

«Зашли в отделение милосердия, где находятся пять новорожденных. Медицинский уход им обеспечен полностью, но одному ребенку нужно более серьезное вмешательство — поможем найти нужных специалистов. В целом материальная база учреждения одна из лучших, что видели в последнее время. Детей здесь немного — всего 38, и верится, что станет меньше», — написала Львова-Белова.

Также уполномоченный по правам ребенка провела совещание с представителями профильных ведомств и встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Они обсудили реализацию стратегических программ, направленных на снижение количества детей в социальных учреждениях, работу с подростками и помощь детям с инвалидностью.

Ранее, 30 июня, Львова-Белова обратилась в УМВД России по Владимирской области и прокуратуру с просьбой проверить семью девочки, показавшей жест о помощи в эфире Первого канала. Сюжет был показан в выпуске передачи «Мужское и женское» от 21 июня. Ее родители стали героями выпуска, так как уже несколько лет оспаривают родительские права друг друга на ее четырехлетнюю сестру.