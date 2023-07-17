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В Минстрое рассказали об эффективности механизма комплексного развития территорий

Минстрой: в 2023 году переселены 2 тыс. россиян, в том числе из 39 тыс. кв. м аварийного жилья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В 13 российских регионах по проектам комплексного развития территорий (КРТ) за первое полугодие 2023 года переселено 2 тыс. человек из 55 тыс. кв. м жилья, в том числе 39 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин 17 июля.

«Механизм КРТ позволяет взаимоувязать строительство жилья и создание объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры для повышения уровня благоустройства и качества городской среды. Кроме того, КРТ позволяет сокращать долю непригодного для проживания граждан аварийного и ветхого жилищного фонда», — приводит его слова пресс-служба Минстроя России.

В настоящее время в стране начата реализация КРТ на 353 территориях площадью свыше 8 тыс. га с градостроительным потенциалом 57,5 млн кв. м, из которых 42 млн кв. м жилья, уточнило ведомство. Девелоперам, которые реализуют соответствующие проекты, выдано 171 разрешение на строительство, по которым запланировано возведение порядка 2,8 млн кв. м жилья.

В новых российских регионах стартовал процесс социально-экономического развития: проходит подбор и оценка территорий, разрабатывается градостроительная документация, ведется поиск девелоперов.

«Реализация механизма комплексного развития территорий позволяет сократить расходы на поддержание инфраструктуры, вовлечь в хозяйственный оборот неэффективно используемые земли, создать комфортные условия для жизни граждан, а также новые рабочие места, а также увеличить налоговые поступления на всех уровнях», — подчеркнули в министерстве.

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Ранее, 1 июня,вице-президент Банка ДОМ.РФ Игорь Кузавов, выступая на форуме недвижимости «Движение», сообщил, что портфель строительства многоквартирного жилья в России превысил 100 млн кв. м. По его прогнозам, до конца 2023 года ожидается приближение к отметке в 110 млн кв. м. При этом Кузавов обратил внимание на то, что предложение жилой недвижимости перевешивает спрос, однако на горизонте нескольких лет ситуация сбалансируется. В долгосрочной перспективе жилье останется доступным, а спрос поддержит увеличение рождаемости в 2000-е годы и внутренняя миграция, предположил он. Кроме того, по его мнению, цены вряд ли значительно изменятся в ближайшие один — два года.

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