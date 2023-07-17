СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Красноярском крае

В Красноярском крае организована проверка по факту гибели мужчины и женщины в результате пожара в дачном доме. Об этом сообщает ГСУ СКР по региону.

Пожар произошел в ночь на понедельник, 17 июля, на улице Центральная в СНТ «Веснянка» Емельяновского района. В ходе тушения спасатели обнаружили тела 59-летнего мужчины и неустановленной женщины.

По предварительным данным, при пожаре погибли хозяин дачного дома и его знакомая. На их телах зафиксированы ярко выраженные признаки термического воздействия, также отмечены признаки отравления продуктами горения, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Причиной пожара, предположительно, является неосторожное обращение с огнем или неисправность электропроводки. По факту гибели людей организована проверка. Назначен ряд экспертиз, обстоятельства устанавливаются.