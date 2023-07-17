В КНДР назвали «лишь началом» запуск межконтинентальной ракеты

Осуществленный 12 июля запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР — всего лишь начало «военного наступления» народной республики. Такое предупреждение США 17 июля сделала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

«То, за чем США наблюдали с тревогой несколько дней назад, является всего лишь началом уже развернутого военного наступления КНДР», — приводит ее слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сестра лидера КНДР назвала попытку Пхеньяна силой остановить «американский волюнтаризм» более эффективным способом обеспечить мир и стабильность Корейского полуострова, чем переговоры.

Кроме того, она подчеркнула, что Соединенные Штаты должны перестать провоцировать КНДР, поскольку это создает угрозу их собственной безопасности.

«Мы готовы решительно ответить на любой шаг, подрывающий мир и стабильность на Корейском полуострове и посягающий на суверенитет и территориальную целостность государства», — указала Ким Ё Чжон.

12 июля Северная Корея запустила баллистическую ракету. Это уже 12-й подобный пуск. Ракета находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Полет стал самым длительным из ракетных пусков этой страны.

До этого КНДР запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря 15 июня. Тогда информацию подтвердил объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сообщил, что Вашингтон решительно осуждает осуществленный запуск.

Ранее, 12 июня, Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий по борьбе с финансированием ракетной программы КНДР. С этой целью Сеул менее чем за год ввел односторонние санкции в отношении северокорейских юридических и физических лиц по восьми различным направлениям.