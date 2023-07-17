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Журналистка Баязитова предложила СПЧ гуманизировать УПК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России предложили гуманизировать законодательство, касающееся содержания некоторых граждан в СИЗО. С такой инициативой выступила журналистка Александра Баязитова, которая 11 месяцев находится в следственном изоляторе, пишет ИА «Регнум».

Навестивший ее член СПЧ, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников передал бумаги советнику президента РФ, председателю СПЧ Валерию Фадееву.

«Надо посидеть в тюрьме, чтобы понять, какие изменения действительно назрели. Мы поддерживаем инициативы, озвученные ранее президентом РФ, председателем Верховного суда РФ и главой СПЧ, по этой части», — передает слова Баязитовой Мельников.

Журналистка больна диабетом, но жалоб на лечение, по словам Мельникова, у нее нет. Он отмечает, что Баязитова получает все необходимые лекарства, кроме того, сотрудники изолятора позволяют передавать ей медикаменты.

У Баязитовой была на иждивении мать-инвалид, сейчас за женщиной ухаживают сестры задержанной, однако они не могут обеспечить ей постоянный уход и внимание, так как именно журналистка постоянно жила с ней.

«[Баязитова] жалуется на отсутствие все эти месяцы свиданий и звонков с родными. Судья обещала дать разрешение на звонки, но прошло уже два судебных слушания, в результате которых заседания по просьбе потерпевшей стороны теперь проходят в закрытом режиме. Раньше Баязитова могла видеть родственников хотя бы на заседаниях, а теперь нет и такой возможности. Сама она надеется, что процесс будет всё-таки открытым», — подытожил Мельников.

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Журналистку Баязитову подозревают в вымогательстве 1,2 млн рублей у руководства Промсвязьбанка. При этом она не признает свою вину. Еще в августе прошлого года журналистка просила избрать ей в качестве меры пресечения домашний арест, чтобы помогать матери.

Еще 23 марта 2021 года суд заочно арестовал двух других фигурантов дела о хищении более 87,2 млрд рублей Промсвязьбанка Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»).

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