Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин назвал ошибочной политику Запада
Политика
Путин назвал правду самым острым оружием против лжи и пропаганды
Армия
ВС РФ нанесли удар по складам боеприпасов ВСУ и объектам ВПК в Одессе
Общество
Путин заявил о хороших условиях для развития молодежи в России
Мир
Власти Турции намерены подготовить Стамбул к возможному землетрясению
Армия
Путин заявил о тяжелейшей работе российских военных в зоне СВО
Политика
Путин примет участие в саммите БРИКС по видео-конференц-связи
Мир
В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы за отсутствие хиджаба
Общество
Дептранс Москвы рекомендовал не ездить на электросамокатах во время дождей
Мир
Во Франции допустили рост цен на электричество на 76% к 2025 году
Происшествия
В Алтайском крае четвертый день ищут пропавшего тринадцатилетнего подростка
Мир
Россию на саммите БРИКС в ЮАР будет представлять Лавров
Общество
Путин назвал целью компьютерных игр воспитание общечеловеческих ценностей в людях

Разрешение на охоту на кабанов начали выдавать в Пензенской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пензенской области с понедельника, 17 июля, можно получить разрешение для охоты на кабанов. Об этом сообщает региональное минцифры. Чтобы его получить, желающим заняться спортивной или любительской охотой на общедоступных угодьях необходимо подать заявку на портале «Госуслуги».

При этом обратиться за разрешением может каждый, у кого есть охотничий билет. В документе будет указано место охоты и сроки. За получение документа необходимо заплатить пошлину в размере 650 рублей, а также налоговый сбор за пользование объектами животного мира, уточняет ИА «Пенза-пресс».

Ранее, 15 июля, сообщалось о вступлении в силу закона, благодаря которому россияне и иностранцы смогут взять охотничье оружие в аренду. Иностранцы вправе арендовать такое оружие лишь у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство, а россияне — как у юрлиц и ИП, так и у других граждан РФ, имеющих охотничье оружие в собственности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023