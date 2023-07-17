Разрешение на охоту на кабанов начали выдавать в Пензенской области
В Пензенской области с понедельника, 17 июля, можно получить разрешение для охоты на кабанов. Об этом сообщает региональное минцифры. Чтобы его получить, желающим заняться спортивной или любительской охотой на общедоступных угодьях необходимо подать заявку на портале «Госуслуги».
При этом обратиться за разрешением может каждый, у кого есть охотничий билет. В документе будет указано место охоты и сроки. За получение документа необходимо заплатить пошлину в размере 650 рублей, а также налоговый сбор за пользование объектами животного мира, уточняет ИА «Пенза-пресс».
Ранее, 15 июля, сообщалось о вступлении в силу закона, благодаря которому россияне и иностранцы смогут взять охотничье оружие в аренду. Иностранцы вправе арендовать такое оружие лишь у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство, а россияне — как у юрлиц и ИП, так и у других граждан РФ, имеющих охотничье оружие в собственности.