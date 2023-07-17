Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком в Приморье

В Надеждинском районе Приморского края в результате столкновения двух легковушек и грузовика погибла женщина, еще два человека пострадали. Об этом ИА UssurMedia сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла 16 июля на 2-м км автодороги Хабаровск – Владивосток – Тавричанка. Предварительно установлено, что 38-летний водитель грузовика Toyota ToyoАce выехал на встречку и врезался в легковые Toyota Corolla Axio и Toyota Land Cruiser.

В результате столкновения 40-летняя пассажирка грузовика погибла на месте, водитель получил травмы. Также пострадал 33-летний мужчина, который управлял Land Cruiser.

Уточняется, что ДТП случилось в светлое время суток на участке с мокрым асфальтом. Обстоятельства устанавливаются, организована проверка.

По данным ГИБДД, с начала 2023 года на территории Приморья из-за выезда на встречную полосу произошло 167 дорожных аварий. Погибли 15 человек, пострадали — 119.