Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме. Сбои и приостановка работы не допущены. Об этом 17 июля сообщило пограничное управление ФСБ России по региону.

В ведомстве отметили, что принимаются меры для оперативного пропуска граждан.

«Введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд с территории Крымского полуострова, использующих так называемый сухопутный коридор в качестве альтернативного маршрута», — сказано в сообщении.

Очередей из транспортных средств и пешеходов, следующих на выезд с территории Крыма в сторону Херсонской области, нет.

На въезд в республику отмечается среднестатистический для буднего дня трафик. Время ожидания не превышает 15–20 минут. Кроме того, применяются схемы реверсивного движения: транспортные средства перенаправляют на выездное из Крыма направление, чтобы ускорить процедуру контроля.

В ведомстве порекомендовали использовать данные пути следования: для граждан, пересекающих границу пешком — пункты пропуска «Армянск» и «Джанкой»; для легкового транспорта — пункт пропуска «Джанкой» как альтернативный «Армянск»; для грузовых транспортных средств — пункт пропуска «Перекоп» как альтернативный «Армянск».

Утром 17 июля движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, двое взрослых погибли, один ребенок пострадал.

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты: для водителей доступно передвижение по сухопутному маршруту по территориям новых регионов, для пассажиров рейсовых автобусов доступна перевозка через Керченскую паромную переправу.

Национальный антитеррористический комитет ЧП на Крымском мосту назвал террористической атакой. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщили, что их регионы готовы принять трафик автомобилей, проезжающих в Крым.