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Астраханская компания нанесла ущерб реке Бахтемир на 5 млн рублей

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Астраханскую компанию обвинили в нанесении ущерба реке Бахтемир. Содержание тяжелых металлов в донных отложениях на территории работы организации много раз превышало фоновые значения.

Дело рассматривалось в Астраханском арбитражном суде. Он взыскал с ПАО «Первая стивидорная компания» порядка 5 млн рублей за ущерб, нанесенный экологии.

Как поясняет «Астрахань-24», компания эксплуатировала причалы для погрузо-разгрузочных работ и загрязняла акваторию. Во время проверки Росприроднадзор выявил в донных отложениях превышение от 2,2 до 5,1 раз содержания меди, марганца, свинца, хрома, никеля, кобальта, железа, алюминия.

Компанию привлекли к административной ответственности и обязали оплатить ущерб. Однако она не выполнила в установленный срок своих обязательств. После этого Роспотребнадзор обратился в суд. Там позицию надзорного органа поддержали.

Сейчас компания полностью возместила ущерб, причиненный водному объекту.

Ранее, 5 июля, сообщалось о выявленном специалистами загрязнении нефтепродуктами реки Колва в Республике Коми на протяжении 5 км течения. Разлив нефти с попаданием в реку Колва на территории округа Усинск произошел 1 июля.

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