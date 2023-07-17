Аналитик оценила влияние отказа от зерновой сделки на экспорт России

Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина прокомментировала в понедельник, 17 июля, заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что действие зерновой сделки прекращается.

Она отметила, что условия России не были выполнены. Так, не решены вопросы по удобрениям и по подключению Россельхозбанка к SWIFT, а это прежде всего оплата экспортных зерновых сделок.

«Я знаю, что российская сторона полностью выполняла свои обещания и договоренности, а вот остальные стороны — Турция, Украина и ООН — не выполняли свои договоренности в рамках соглашения», — объяснила Тюрина в беседе с RT.

Она добавила, что, несмотря на невыполнение остальными сторонами условий сделки, российский экспорт вырос и продолжает расти.

«Первая половина июля, то есть самое начало сельскохозяйственного года, показывает нам очень активный спрос на российскую пшеницу. Поэтому я думаю, что отказ от сделки никак отрицательно не скажется на наших экспортных продажах… Россия — номер один на рынке пшеницы, так же как и на основном рынке зерна мирового», — заключила Тюрина.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что с сегодняшнего дня зерновая сделка прекратила свое действие. Россия немедленно вернется в нее, как только будут выполнены требования Москвы, сообщает телеканал «360».

В этот же день чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что посольство РФ в Минске передало Киеву ноту по зерновой сделке, выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля, передает НСН. Он указал, что прекращение сделки полностью лежит на совести Запада. Инициатива превратилась в коммерческий проект и утратила гуманитарную функцию — предотвращение голода в государствах, испытывающих дефицит продовольствия, подчеркнул Грызлов.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор для вывоза зерна использовались в целях проведения террористических атак.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.