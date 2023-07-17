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С 2026 года электромобили «Москвич» получат российские двигатели и батареи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Столичный автозавод «Москвич» начнет производство электрокаров с использованием двигателей и тяговых батарей отечественной разработки, сообщает 17 июля Минпромторг России.

Кроме того, с 2024 года выпускаемые на «Москвиче» автомобили выйдут на новый уровень локализации: на заводе будет осуществляться сварка и окраска кузовов с привлечением российских поставщиков.

По словам представителей Минпромторга, «Москвичи» станут частью госпрограммы стимулирования спроса, благодаря которой скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль «Москвич 3е» будет равна 25%, однако субсидируемая сумма не должна превышать 625 тыс. рублей.

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Ранее этим стало известно, что автоконцерн Mazda планирует в 2027 году представить свой первый электромобиль. В Mazda намерены плавно увеличивать объемы производства электромобилей с 2028 года. Кроме того, компания планирует начать разработку систем управления для электромобилей в сотрудничестве с автоконцерном Toyota.

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