В Барятине появился светящийся арт-объект с сердцем
Светящаяся надпись «Барятино» с сердцем появилась в одноименном городе в Калужской области. Арт-объект установили у входа в парк «Победа».
«В поселении появилась новая визитная карточка, которая, надеюсь, понравится жителям и станет местом признания в любви к родным местам. Она станет еще одной достопримечательностью нашего райцентра», — сказал глава местной администрации Владимир Чепурной, его цитату приводит газета «Весть».
Ожидается, что арт-объект станет не просто украшением территории парка, но и излюбленным местом для фотографий.
Ранее в июле сообщалось, что скульптуру детенышей амурского тигра, полюбившуюся местным жителям, вернули на набережную Спортивной гавани во Владивостоке.