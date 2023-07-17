Реклама
Прямой эфир
Общество
Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за неизвестного заболевания
Политика
В ГД обвинили Украину в использовании зернового коридора безопасности для терактов
Общество
Минцифры до 1 сентября приостановит выдачу грантов на разработки в сфере IT
Политика
В Совфеде связали атаку на Крымском мосту с отсутствием успехов у ВСУ на поле боя
Мир
МИД указал на использование подконтрольных Киеву портов для вывоза зерна в целях терактов
Мир
СМИ сообщили о нежелании главы Евросовета приглашать Зеленского на саммит ЕС
Мир
Эрдоган заявил, что зерновая сделка «вошла в историю»
Мир
МИД РФ осудил террористическую атаку против Крымского моста
Политика
В парламенте Крыма обвинили Зеленского в теракте на Крымском мосту
Общество
Проезд по сухопутному коридору в Крым через ДНР будет круглосуточным
Армия
На донецком направлении ВС РФ отразили 13 атак украинских националистов
Армия
ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ в Краматорске
Экономика
Новые банкноты номиналом 100 рублей скоро появятся в Московском регионе

НАК опубликовал видео с Крымского моста

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 17 июля опубликовал видео с Крымского моста, где был совершен теракт.

На кадрах видно, как на мосту работают оперативники и представители спасательной службы. Также показано, что по мосту продолжают ходить пассажирские поезда.

Ранее НАК сообщил, что 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил пока не совершать поездки через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Что известно о теракте на Крымском мосту. Главное

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели двоих взрослых в результате происшествия, также пострадала одна девочка, ее госпитализировали самолетом санавиации.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ (террористический акт) было возбуждено уголовное дело.

К этому моменту все действия в связи с ситуацией на Крымском мосту координирует оперштаб. При этом на востоке Крыма планируют открыть пункты временного размещения для туристов. На Крымском мосту организовано автобусное сообщение до станции Южная (последняя ж/д станция перед Крымским мостом), с которой можно добраться на электричках в Темрюк, а оттуда снова доехать на автобусах до пункта назначения.

Минтранс РФ рекомендовал пассажирам, следующим в Крым и обратно, воспользоваться альтернативными маршрутами. Кроме того, движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, назначены дополнительные электрички из Анапы в Керчь и обратно, а также из Анапы в Керчь-Южная Новый парк и обратно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023