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В России начались продажи седана Hyundai Lafesta

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Фото: Hyundai
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На российском рынке начались продажи седана Hyundai Lafesta, ввезенного в страну по параллельному импорту. Автомобиль 2023 года выпуска, выпущенный в Китае для внутреннего рынка, продается по цене от 3 499 000 рублей, сообщает «Российская газета».

Lafesta поставляется в Россию с полуторалитровым турбодизелем мощностью 200 л.с. в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Также продавец уточняет, что переключение передач осуществляется с помощью кнопок пульта управления, а не с использованием рычага. Максимальная скорость седана составляет 220 км/ч.

Произведенный в КНР корейский седан оснащен двумя 10,25-дюймовыми дисплеями: один из них ― панель инструментов для водителя, другой отведен для системы мультимедиа.

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Ранее, 17 июля, футуристический седан Changan Lamore, недавно показанный в ходе выставки «Иннопром», появился в салонах российских дилеров. Цена на ввезенную по параллельному импорту новинку начинается от 2,35 млн рублей.

Changan Lamore оборудован полуторалитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 170 л.с. в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с приводом на передние колеса.

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