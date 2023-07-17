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В США оценили шансы страны оказаться в эпицентре событий на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США за минуты могут оказаться в эпицентре боевых действий на Украине
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Вашингтон может спровоцировать обострение ситуации на Украине, в итоге США окажутся в эпицентре военных действий за считанные минуты. Об этом 16 июля заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу блогера Стефана Гарднера.

По его словам, американская элита ранее «играла жизнями людей», не подвергая опасности американцев. Однако эта ситуация может измениться за одну или пару минут.

Одного легкомысленного шага Белого дома будет достаточно для того, чтобы спровоцировать опасную эскалацию конфликта. Также Макгрегор добавил, что Вашингтон давно потерял контроль над развитием ситуации на Украине.

«Нет лидера в Белом доме, он не контролирует происходящее», — отметил он.

По его словам, президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен заняты «позированием перед камерами» для формирования своего имиджа.

Макгрегор заключил, что вступление США в конфликт приведет к серьезным последствиям, так как американцы мало знают о происходящем в восточноевропейском государстве и даже не смогут показать Украину на карте мира.

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В настоящий момент США оказывают Украине финансовую, консультативную и военную поддержку. Так, 13 июля, Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Киеву. До этого, 7 июля, президент США назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что передача кассетных боеприпасов обречена на провал. Это решение не поддержали многие страны и представители США, отметила дипломат. Поставки этих снарядов угрожают мирному населению и способствуют эскалации конфликта.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

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