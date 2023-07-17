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В Херсонской области по сухопутному коридору в Крым усилят силы ПВО

Сальдо: по сухопутному коридору в Крым в Херсонской области увеличат количество средств ПВО
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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По сухопутному коридору в Крым на территории Херсонской области увеличат количество средств противовоздушной обороны (ПВО) и предусмотрят другие меры безопасности после атаки на Крымский мост. Об этом 17 июля сообщил врио главы области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

«Безопасность обеспечивается ВС РФ. Будет увеличено количество средств ПВО и всего того, что нужно на случай дурости со стороны киевского режима», — заявил Сальдо.

При этом он добавил, что на административной границе двух регионов будут оборудованы места, где люди смогут отдохнуть.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что проезд по сухопутному коридору на территории региона, связывающий его с Крымом, будет круглосуточным.

Что известно о теракте на Крымском мосту. Главное

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что ЧП на Крымском мосту является террористической атакой. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

В результате происшествия погибли двое взрослых, один ребенок пострадал. Девочку госпитализировали самолетом санавиации. Угрозы жизни пострадавшей нет, у нее диагностированы повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травма в состоянии средней тяжести.

Все действия в связи с ситуацией на Крымском мосту координирует оперштаб. При этом в восточной части полуострова планируют открыть пункты временного размещения для туристов. На Крымском мосту организовано автобусное сообщение до станции Южная (последняя ж/д станция перед Крымским мостом), с которой можно добраться на электричках в Темрюк, а оттуда снова доехать на автобусах до пункта назначения.

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