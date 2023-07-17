Массивное дерево рухнуло возле школы в Брянске

Огромное дерево упало на металлический забор на территории средней школы №60 в Брянске, сообщает пресс-служба городской администрации.

ЧП произошло в субботу утром, 15 июля. Упавшее дерево сильно повредило ограждение. Обошлось без пострадавших, пишет NASHBRYANSK.RU.

На место происшествия вызвали специалистов городского управления по делам ГО и защите населения от ЧП. В течение 40 минут они распилили дерево и вывезли порубочные остатки были вывезены с территории образовательного учреждения.

Ранее в июле сообщалось, что упавшее дерево насмерть задавило женщину под Новосибирском. Трагедия произошла 7 июля в лесном массиве около села Чупино. Женщина скончалась на месте.