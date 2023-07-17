Эрдоган заявил об интересе к российским самолетам для тушения лесных пожаров

Турция хочет приобрести у России самолеты для тушения лесных пожаров. Об этом 17 июля заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«В настоящее время все наши вертолеты и самолеты продолжают интенсивную работу. Мы также будем вести переговоры с Россией и получать от них крупнофюзеляжные самолеты Антонова, предназначенные для тушения пожара», — приводит его слова телеканал TRT Haber.

По его словам, в Турции продолжаются лесные пожары. За последние стуки они вспыхнули в провинциях Мугла, Мерсин и Чанаккале. В связи с этим Эрдоган провел переговоры с министром внутренних дел и министром лесного хозяйства.

Ранее, 13 июля, Эрдоган также заявил, что при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным он намерен обсудить покупку у России самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. По мнению турецкого лидера, российская техника показывает высокую эффективность при тушении пожаров. Данные самолеты способны черпать воду из моря и добираться до пламени за несколько минут, уточнил он.

23 июня стало известно о лесном пожаре в окрестностях турецкого курорта Мармарис. При ликвидации возгорания был обнаружен труп. Турецкая прокуратура установила, что пожар вспыхнул в результате умышленного поджога. Тело убитого мужчины было выброшено в лес, после чего его подожгли, чтобы скрыть следы преступления.