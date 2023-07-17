Песков: Россия остановила зерновую сделку до выполнения своих условий

Зерновая сделка прекратила действие, соглашение остановлено, заявил 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что черноморские договоренности прекратят действие 17 июля. Песков выразил сожаление, что часть зерновой сделки, касающаяся интересов России, «не выполнена до сих пор».

«Поэтому ее действие прекращается», — отметил представитель Кремля.

По его словам, Москва сразу вернется в сделку, как только ее условия выполнят. В их числе — подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

Также в понедельник посольство РФ в Минске передало Киеву ноту по зерновой сделке, выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Действие зерновой сделки неоднократно продлевалась, несмотря на невыполнение российских условий.