МТС запустила новую линейку экосистемных тарифов

МТС объявила о запуске новой линейки тарифных планов. Как сообщили в пресс-службе компании, клиенты в зависимости от региона проживания смогут выбрать оптимальный по наполнению из трех уже предсобранных тарифов или создать собственную комбинацию услуг связи и цифровых сервисов экосистемы.

В каждый тариф включены безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, а также подписка МТС Premium, в которую входят умная защита от спам-звонков. Кроме того, пользователи ежемесячно получают дополнительные 50 ГБ к тарифу. Еще для клиентов предусмотрен доступ к онлайн-кинотеатру, книжному и музыкальному сервисам и партнерским предложениям. Также новым пользователям подписки предложат бесплатный промопериод на два месяца.

Первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова рассказала, что компания при создании тарифных предложений объединила «многолетнюю экспертизу лидера в телекоме и передовые технологии и продукты экосистемы». Это позволило предоставить абонентам возможность пользоваться услугами связи и цифровыми сервисами на выгодных условиях, добавила Галактионова. «Новые тарифы МТС — это те самые возможности, которые может дать «экосистемный телеком»: отличная связь, безлимитное общение в комплекте с развлекательными сервисами», — подчеркнула она.

Стартовый тариф со связью и интернетом «МТС Проще» разработан для тех, кто экономно пользуется преимущественно традиционными телеком-услугами. В тарифе «МТС Больше» можно настраивать количество минут и SMS. Тариф «МТС Супер» сформирован по принципу «все включено»: пользователи могут не ограничивать себя в интернете и звонках. Клиенты, которые подключат тариф-конструктор МТС «Как хочешь», смогут настроить нужное им количество минут, интернета и цифровых сервисов.

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