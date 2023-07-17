Омский «Иртыш» обыграл костромской «Спартак» со счетом 2:1
Футбольный клуб «Иртыш» провел первую игру сезона на выезде. Соперником омичей стал «Спартак» из Костромы, сообщает пресс-служба команды.
Встреча прошла на стадионе «Урожай» в поселке Караваево, пишет ИА «Омскрегион». Хозяевам площадки удалось забить лишь один гол — на 31-й минуте матча отличился Артемий Укомский.
Итогом встречи стал счет 2:1 в пользу омичей. Голы забили Андрей Разборов на 73-й минуте и Павел Кудряшов на 88-й минуте.
Ранее в июле сообщалось, что петербургский «Зенит» объявил о переходе бывшего футболиста московского ЦСКА Марио Фернандеса. Соглашение с 32-летним защитником подписано по схеме «1+1».