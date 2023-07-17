Мирра Андреева вошла в топ-100 рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева вошла в топ-100 рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA). Рейтинг опубликован на сайте организации.

Андреева заняла 66-ю строчку, поднявшись на 36 позиций.

При этом лучшей из россиянок стала Дарья Касаткина, которая сейчас находится на 10-й позиции рейтинга.

Две другие россиянки — Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова потеряли по две позиции и сейчас занимают 14-е и 17-е места соответственно. На 21-м месте находится Екатерина Александрова, а на 24-м и 37-м Анастасия Потапова и Анна Блинкова соответственно.

В таблице рейтинга по-прежнему лидирует Ига Свёнтек из Польши, второе место занимает Арина Соболенко из Белоруссии, а на третьей позиции — Елена Рыбакина из Казахстана.

Ранее, 15 июля, была объявлена победительница Уимблдона среди женщин. Ею стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова. В финале она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер, проведя на корте 1 час 20 минут. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 24-летней чешки.

На следующий день, 16 июля, стал известен победитель Уимблдона среди мужчин. В финальном матче победу над сербом Новаком Джоковичем одержал первая ракетка мира — испанский теннисист Карлос Алькарас.

Среди россиян лучший результат на турнире показал Даниил Медведев — он дошел до полуфинала, где проиграл Алькарасу.