Врач рассказал о состоянии пострадавшей на Крымском мосту девочки

Пострадавшая на Крымском мосту девочка Ангелина хорошо перенесла транспортировку на вертолете до Краснодара. Об этом 17 июля сообщил журналистам заведующим отделением анестезиологии и реанимации Детской краевой клинической больницы Нальбий Бгане.

«Девочка перенесла транспортировку вертолетом удовлетворительно, состояние расценивается как стабильное. Начато проведение комплекса лечебно-диагностических мероприятий. Это как инструментальные методы обследования, так и клинические. Ребенок осматривается ведущими специалистами», — рассказал он.

По словам специалиста, после получения информации будут проанализированы результаты и определена тактика лечения в условиях реанимационного отделения.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил «Известиям», что следит за ситуацией с пострадавшей девочкой.

«С момента, как возникла ситуация, информация была у меня, у регионального министра. Проводятся и телемедицинские консультации. У нас по каждому ребенку, пострадавшему в ДТП, требующему внимания, обязательно проводятся консультации с федеральным центром», — рассказал он.

Ранее в этот день девочку доставили вертолетом из Темрюкской центральной районной больницы в реанимацию Детской краевой клинической больницы в Краснодаре. Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании.

В руководстве Краснодарского края сообщили, что угрозы жизни пострадавшей на Крымском мосту девочки нет. У нее диагностированы повреждение грудной клетки и закрытая черепно-мозговая травма в состоянии средней тяжести.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил пока не совершать поездки через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что оба родителя девочки погибли, саму ее госпитализировали самолетом санавиации.

Все действия в связи с ситуацией на Крымском мосту координирует оперштаб. При этом на востоке Крыма планируют открыть пункты временного размещения для туристов. На Крымском мосту организовано автобусное сообщение до станции Южная (последняя ж/д станция перед Крымским мостом), с которой можно добраться на электричках в Темрюк, а оттуда снова доехать на автобусах до пункта назначения.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.