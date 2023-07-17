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Аналитик спрогнозировал курс рубля на этой неделе

Аналитик Ващенко: пара доллар/рубль будет торговаться на этой неделе в диапазоне 90–93 рубля за $1
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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На этой неделе российская валюта будет торговаться в диапазоне 90–93 рубля за доллар. Об этом сообщил «Известиям» заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко 17 июля.

«Пара USD/RUB, вероятнее всего, будет торговаться на этой неделе в диапазоне 90–93. Поводов для укрепления рубля нет, ситуация с ликвидностью на рынке далека от благоприятной, и факторов для ее улучшения не просматривается», — отметил он.

В то же время Ващенко объяснил рост евро выше 102 рублей ранее в этот день.

«Основная причина — ослабление доллара к основным валютам. Пара EUR/USD сегодня подскакивала в район 1,1250. Курс на максимуме с начала 2022 года на фоне макростатистики. На мой взгляд, пока рано прогнозировать дальнейший «обвал доллара», все суждения на этот счет носят явно спекулятивный характер. Большинство аналитиков ожидает повышения ставки ФРС (Федеральной резервной системы США. — Ред.) на следующей неделе. Хотя, скорее всего, это не переломит тренд, но немного сдержит темпы ослабления доллара, разрыв в процентных ставках будет сокращаться», — уточнил он.

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13 июля инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предположил, что повышение Центробанком ключевой ставки на заседании 21 июля поддержит рубль.

6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что ближе к осени стоит ждать укрепления российской нацвалюты.

В тот же день глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли. По ее словам, плавающий курс является благом для экономики. Она заявила, что регулятор не видит рисков финансовой стабильности в нынешнем ослаблении рубля.

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