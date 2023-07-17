Гоночная команда «КАМАЗ-мастер» отмечает 35-летие

Заводская раллийная команда «КАМАЗ-мастер» 17 июля отмечает 35-летие. Об этом сообщает пресс-служба завода «КамАЗ».

«35 лет назад по инициативе энтузиастов, по-настоящему увлеченных людей, на «КамАЗе» появилась спортивная команда. Тогда вряд ли кто-то представлял, что это начинание обретет такие масштабы. Ведь когда в далеком 1988 году на старт популярного европейского ралли «Ельч» в Польше вышли два экипажа на полноприводных серийных вездеходах «КамАЗ-4310», никто не воспринял новичков, как серьезных соперников. Сегодня же «КАМАЗ-мастер» по праву можно назвать самым успешным проектом российского автоспорта», ― сообщил генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

По словам Когогина, команда создает автомобили, которые способны не только выдерживать сложные испытания, но и одерживать многочисленные победы в заездах.

Кроме того, гендиректор компании отметил большое внимание, которое «КАМАЗ-мастер» уделяет преемственности поколений участников команды, поскольку «это залог будущего успеха».

Ранее, 15 июля, экипаж «КАМАЗ-мастер» выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь». В зачете грузовиков машиной управлял Дмитрий Сотников. Протяженность спецучастка составила 314 км. Этап гонки проходил по маршруту Волгоград ― Липецк. Сотников преодолел дистанцию за 3 часа 38 минут. Второе место занял партнер по команде Алексей Каргинов с отставанием в 1 минуту 30 секунд. Третьим к финишу пришел экипаж белорусского коллектива МАЗ под управлением Сергея Вязовича.