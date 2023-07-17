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В Совфеде связали атаку на Крымском мосту с отсутствием успехов у ВСУ на поле боя

Сенатор Алтабаева связала теракт на Крымском мосту с отсутствием успехов у ВСУ на поле боя
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Украина предприняла террористическую атаку на Крымский мост в связи с отсутствия успехов у вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила в понедельник, 17 июля.

«На поле боя никаких видимых успехов нет. Единственное, что остается, — это убивать мирных жителей», — сказала она в беседе с ТАСС.

Сенатор подчеркнула, что украинская сторона рассчитывала посеять панику среди мирных жителей. Однако она высказала мнение, что подобные происшествия только делают людей более собранными и дисциплинированными, сообщает телеканал «360».

Алтабаева отметила, что здравомыслящие люди понимают, что на Крымском полуострове всего достаточно для работы экономики, а также для спокойной жизни и отдыха.

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17 июля движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты, передает НСН.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что ЧП на Крымском мосту является террористической атакой. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), передает RT.

В результате происшествия двое взрослых погибли, девочка пострадала, ее госпитализировали самолетом санавиации.

Глава республики Сергей Аксенов попросил жителей выбирать для поездок альтернативные сухопутные маршруты или вовсе воздержаться от поездок через мост. Позже стало известно, что из Крыма в Краснодарский край восстановлено автобусное сообщение с пересадками на электричку. Также сообщалось, что легковые автомобили смогут выехать из Крыма в ближайшее время на пароме, а грузовые — только через новые территории.

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