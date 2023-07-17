Число рейсов в Ереван из Саратова увеличат

Из аэропорта Гагарин в Саратове увеличится количество авиарейсов в аэропорт Звартноц в Ереване. Такое решение приняла авиакомпания «Ширак Авиа».

Дополнительные рейсы в столицу Армении вводятся со вторника, 18 июля, и до конца весенне-летнего расписания. Они будут выполняться по вторникам: 18 июля, 15 августа и 5 сентября, рассказали ИА «Взгляд-инфо» в пресс-службе саратовского аэропорта.

Уточняется, что из Саратова самолет отправится в 17:40. А прибудет в Ереван в 19:50. Из Еревана вылет запланирован в 14:05, а прибытие в Саратов — в 16:10. Сейчас рейсы из Гагарина в аэропорт Звартноц осуществляются по субботам.

«Ширак Авиа» базируется в аэропорту Еревана. Она была зарегистрирована в 2019 году.

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