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Китайский кроссовер MG ZS появился на рынке в России

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Фото: dongchedi.com
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Китайский кроссовер под британским брендом MG появился в салонах российских дилеров. Цена на модель ZS 2023 года выпуска, ввезенную в Россию по параллельному импорту, начинается от 2,16 млн рублей, сообщает Autonews.ru.

Габариты автомобиля сопоставимы с другим популярным в России кроссовером того же ценового сегмента: Hyundai Creta. Длина ZS составляет 4323 мм, ширина ― 1809 мм, высота ― 1653 мм, а размер колесной базы — 2585 мм.

MG ZS оснащен полуторалитровым атмосферным двигателем мощностью 120 л.с. (150 Нм) в паре с бесступенчатым вариатором с приводом на передние колеса. Максимальная скорость кроссовера составляет 170 км/ч.

Автомобиль оборудован датчиком контроля давления в шинах, центральным замком, ABS, ESC, камерой заднего вида и кондиционером.

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