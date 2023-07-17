Китайский кроссовер MG ZS появился на рынке в России

Китайский кроссовер под британским брендом MG появился в салонах российских дилеров. Цена на модель ZS 2023 года выпуска, ввезенную в Россию по параллельному импорту, начинается от 2,16 млн рублей, сообщает Autonews.ru.

Габариты автомобиля сопоставимы с другим популярным в России кроссовером того же ценового сегмента: Hyundai Creta. Длина ZS составляет 4323 мм, ширина ― 1809 мм, высота ― 1653 мм, а размер колесной базы — 2585 мм.

MG ZS оснащен полуторалитровым атмосферным двигателем мощностью 120 л.с. (150 Нм) в паре с бесступенчатым вариатором с приводом на передние колеса. Максимальная скорость кроссовера составляет 170 км/ч.

Автомобиль оборудован датчиком контроля давления в шинах, центральным замком, ABS, ESC, камерой заднего вида и кондиционером.

Ранее, 14 июля, стало известно, что в Белоруссии собрали первую партию кроссоверов BelGee Х50, построенных по лицензии китайского автопроизводителя Geely. Теперь на белорусском и российском рынках кроссовер Geely Coolray заменит BelGee Х50.

Таким образом, белорусская компания «БелДжи», получив лицензию на локализацию Geely Coolray, может вносить изменения в конструкцию авто, локализовывать компоненты и создавать новые версии.