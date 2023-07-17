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На донецком направлении ВС РФ отразили 13 атак украинских националистов
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На донецком направлении ВС РФ отразили 13 атак украинских националистов

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Фото: ТАСС/Александр Река
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На донецком направлении в результате действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил 17 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе боевых действий уничтожено до 320 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица «МСТА-Б», две противотанковые пушки «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сказал он.

Кроме того, уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики (ЛНР), Краматорск и Водяное ДНР.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червонопоповка ЛНР, Терны, Ямполовка и Григоровка ДНР. Две атаки противника также отражены в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка ЛНР.

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Днем ранее Минобороны РФ сообщало о потере на донецком направлении ВСУ 270 боевиков, двух бронированных машин и пяти автомобилей ВСУ. Также Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и четвертой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Раздоловка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Вместе с тем начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что российская авиация совершила более 40 вылетов и нанесла удары по складу украинских боеприпасов и восьми районам сосредоточения живой силы противника. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие РФ также уничтожили гаубицу Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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