В парламенте Крыма обвинили Зеленского в теракте на Крымском мосту

Главным ответственным за теракт на Крымском мосту является президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 17 июля «Известиям» заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

«Я считаю, что один человек, ответственный на это, — Зеленский. Всегда отвечает первый руководитель. Он командует, он принимает решения. Кто знает украинский политический социум, тот понимает, что там ни одного слова без него никто произнести не может. <…> Он — террорист номер один для Российской Федерации. А кто там исполнители — это уже, я думаю, не так важно», — сказал Константинов.

Ранее в этот день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал «Известиям», что Украина атаковала Крымский мост, потому что ей нечего предъявить Западу в качестве успехов на поле боя.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил пока не совершать поездки через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели двоих взрослых в результате происшествия, также пострадала одна девочка, ее госпитализировали самолетом санавиации.

К этому моменту все действия в связи с ситуацией на Крымском мосту координирует оперштаб. При этом на востоке Крыма планируют открыть пункты временного размещения для туристов. На Крымском мосту организовано автобусное сообщение до станции Южная (последняя ж/д станция перед Крымским мостом), с которой можно добраться на электричках в Темрюк, а оттуда снова доехать на автобусах до пункта назначения.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.