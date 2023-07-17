МИД РФ осудил террористическую атаку против Крымского моста

Россия решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является сугубо гражданским объектом. Об этом в понедельник, 17 июля, заявили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.

«Рассчитываем, что международное сообщество и профильные многосторонние структуры проявят принципиальность и дадут надлежащую оценку очередному преступлению украинских властей», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнули в министерстве, повреждения дорожного полотна будут устранены в кратчайшие сроки. Любые попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать его от остальной части России заведомо невыполнимы.

«По факту совершения теракта возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся необходимые следственные мероприятия. Уверены, что виновные будут установлены и не уйдут от правосудия. Если будет выявлено западное происхождение надводных беспилотных аппаратов, атаковавших мост, а также роль стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении этой операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима», — заявили в МИДе.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил пока не совершать поездки через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели двоих взрослых в результате происшествия, также пострадала одна девочка, ее госпитализировали самолетом санавиации.

К этому моменту все действия в связи с ситуацией на Крымском мосту координирует оперштаб. При этом на востоке Крыма планируют открыть пункты временного размещения для туристов. На Крымском мосту организовано автобусное сообщение до станции Южная (последняя ж/д станция перед Крымским мостом), с которой можно добраться на электричках в Темрюк, а оттуда снова доехать на автобусах до пункта назначения.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.