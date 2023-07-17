Мертвых чаек нашли на пляже в мурманской Териберке
В Мурманской области на пляже в Териберке и в районе озера Секретарское найдены мертвые чайки. Сейчас специалисты проводят анализы проб у погибших птиц на птичий грипп.
О гибели чаек сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Там предупредили, что прикасаться к мертвым птицам нельзя.
Ранее, в начале июля, птичий грипп выявили на берегу устья реки Ура и губы Ура Баренцева моря. На этой территории ввели карантин. В радиусе 5 км выставили круглосуточные посты.
Территорию запрещено посещать гражданам и домашним животным. Карантин затронет подсобные хозяйства, которые занимаются домашней птицей.