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Песков заявил, что конечным ответом на атаку Крымского моста станет достижение целей СВО

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Конечным ответом на атаку Крымского моста станет достижение всех задач спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 во время брифинга с журналистами.

У Пескова спросили об ответе Москвы на случившуюся атаку, на что он ответил, что пока не может сказать об этом. Официальный представитель Кремля указал на то, что в данный момент важно сосредоточить внимание на выполнение целей спецоперации.

«Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что Кремль знает причину террористического акта и знает, кто стоит за ним, а также «отдает себе отчет в коварности киевского режима». Вместе с тем Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение организовать работу транспорта на крымском направлении и обеспечить всю необходимую помощь.

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Ранее в этот день движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Национальный антитеррористический комитет назвал ЧП на Крымском мосту террористической атакой. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).


По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате происшествия двое взрослых — жителей региона — погибли, один ребенок пострадал. Позднее стало известно, что девочку госпитализировали самолетом санавиации. Гладков заверил, что семье будет оказана необходимая помощь.

Для координации действий создан оперштаб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщили, что их регионы готовы принять трафик автомобилей, проезжающих в Крым.

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