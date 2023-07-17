Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин назвал ошибочной политику Запада
Политика
Путин назвал правду самым острым оружием против лжи и пропаганды
Армия
ВС РФ нанесли удар по складам боеприпасов ВСУ и объектам ВПК в Одессе
Общество
Путин заявил о хороших условиях для развития молодежи в России
Мир
Власти Турции намерены подготовить Стамбул к возможному землетрясению
Армия
Путин заявил о тяжелейшей работе российских военных в зоне СВО
Политика
Путин примет участие в саммите БРИКС по видео-конференц-связи
Мир
В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы за отсутствие хиджаба
Общество
Дептранс Москвы рекомендовал не ездить на электросамокатах во время дождей
Мир
Во Франции допустили рост цен на электричество на 76% к 2025 году
Происшествия
В Алтайском крае четвертый день ищут пропавшего тринадцатилетнего подростка
Мир
Россию на саммите БРИКС в ЮАР будет представлять Лавров
Общество
Путин назвал целью компьютерных игр воспитание общечеловеческих ценностей в людях

На российском рынке появились рамные китайские пикапы Maxus T90

0
Фото: AutoHome
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В салонах российских дилеров появились в наличии рамные пикапы Maxus T90, привезенные из КНР по параллельному импорту. Цена на модель 2023 года начинается от 4,5 млн рублей, сообщает «Российская газета».

Пикапы Maxus T90 оборудованы двухлитровым турбодизелем мощностью 218 л.с. (500 Нм) в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль оборудован подключаемым полным приводом. Дорожный просвет пикапа ― 220 мм.

Модель поставляется в Россию четырехдверном исполнении. Салон автомобиля предлагает покупателю стандартное по сегодняшним меркам оснащение для внедорожников: кожаный салон, большой дисплей системы мультимедиа, люк с электроприводом и камеру кругового обзора.

Царь горы: как показал себя на дороге большой китайский кроссовер
«Известия» протестировали Geely Monjaro

Ранее, 17 июля, на бывшем заводе Mazda-Sollers во Владивостоке начался выпуск лицензированных пикапов JAC T6, которые будут продаваться под российским брендом Sollers.

JAC T6 на сегодняшний день представлен на российском рынке в двух версиях: с двухлитровым 177-сильным и 136-сильным двигателем такого же объема в паре с безальтернативной шестиступенчатой механической трансмиссией с приводом на обе колесные оси.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023