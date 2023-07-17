На российском рынке появились рамные китайские пикапы Maxus T90
В салонах российских дилеров появились в наличии рамные пикапы Maxus T90, привезенные из КНР по параллельному импорту. Цена на модель 2023 года начинается от 4,5 млн рублей, сообщает «Российская газета».
Пикапы Maxus T90 оборудованы двухлитровым турбодизелем мощностью 218 л.с. (500 Нм) в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль оборудован подключаемым полным приводом. Дорожный просвет пикапа ― 220 мм.
Модель поставляется в Россию четырехдверном исполнении. Салон автомобиля предлагает покупателю стандартное по сегодняшним меркам оснащение для внедорожников: кожаный салон, большой дисплей системы мультимедиа, люк с электроприводом и камеру кругового обзора.
Ранее, 17 июля, на бывшем заводе Mazda-Sollers во Владивостоке начался выпуск лицензированных пикапов JAC T6, которые будут продаваться под российским брендом Sollers.
JAC T6 на сегодняшний день представлен на российском рынке в двух версиях: с двухлитровым 177-сильным и 136-сильным двигателем такого же объема в паре с безальтернативной шестиступенчатой механической трансмиссией с приводом на обе колесные оси.