Новобиксентеевское селище в Татарстане признали культурным наследием

В Татарстане выявили новый памятник архитектуры. Объектом культурного наследия будут считать Новобиксентеевское селище. Это означает, что у территории будет особый режим пользования. Приказ об этом подписал глава республиканского комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

В документе говорится, что памятник архитектуры расположен на правом берегу реки Бурга в 1 км от деревни Новое Биксентаево. Мензелинск находится от него в 18 км.

Отныне на территории селища запрещено проводить строительные, земляные, лесохозяйственные работы, там нельзя складировать мусор и бытовые отходы. Местные жители получат доступ к выявленной территории объекта археологического наследия, пишет ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Казани планируют отреставрировать дом Михляева, который является памятником архитектуры XVIII века. На эти цели власти Татарстана направят свыше 81 млн рублей. Дом назван в честь первого владельца — купца Ивана Михляева. В 1722 году в усадьбе останавливался Петр I.