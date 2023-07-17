Дело о пьяном смертельном ДТП на остановке в Хабаровске передали в суд

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о пьяном ДТП, в результате которого погибла 56-летняя женщина-пешеход. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Наезд произошел 6 июня 2023 года на улице Краснореченской в районе дома № 94. Автомобиль Toyota Mark II Blit вылетел с дороги на остановочную площадку и сбил женщину. От полученных травм пешеход погибла на месте.

За рулем машины оказался 53-летний местный житель. Как выяснилось, в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали, 8 июня он был заключен под стражу.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения») завершено. Материалы переданы в Индустриальный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция указанной статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

14 июля сообщалось, что суд в Пензенской области вынес приговор водителю, который сел за руль в состоянии опьянения и спровоцировал серьезное ДТП, в результате которого погибли три человека. Автомобилисту назначили наказание в виде 9,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.