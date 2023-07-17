Четыре спортзала обновят к новому учебному году в Тамбовской области

В Тамбовской области приведут в порядок четыре школьных спортивных зала. На это выделено 12,7 млн рублей.

В спортзале Токаревской школы № 1 ремонт уже завершается. Оборудование, хранившееся она складе школы, помогли доставить дети из школьного лагеря труда и отдыха. В ближайшее время его установят. Ремонтные работы провели в рамках проекта «Успех каждого ребенка».

На трех других объектах работы еще не завершены. В школе № 1 города Кирсанова идет покраска, в школе Рассказова и «Стаевской школе» Мичуринского муниципального округа кладут плитку, ремонтируют потолок, проводят штукатурные работы.

ИА «ОнлайнТамбов.Ру» пишет, что в 2024–2025 годах в регионе капитально отремонтируют 20 школ на сумму 1,7 млрд рублей. В этом году в Тамбовской области приведут в порядок 14 образовательных учреждений.