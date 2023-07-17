Горшок XVIII века нашел на берегу реки житель Новосибирской области

В Искитимском районе Новосибирской области найден глиняный горшок конца XVIII–начала XIX веков. Предмет под названием «корчага» нашел местный житель на берегу реки Бердь.

Как пишет VN.ru, историческую находку передали в реставрационную мастерскую Новосибирского краеведческого музея в виде отдельных фрагментов. Восстанавливали его в несколько этапов. Позже горшок передадут на хранение в фонд музея.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что петербургские археологи нашли почти 4 млн артефактов в Херсонесе. Специалисты отметили, что артефакты относятся к разным периодам истории. Возраст находок варьируется от III–IV веков до нашей эры и вплоть до Крымской войны.