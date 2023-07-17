Выезд с ребенком за границу в 2023 году — документы, правила, согласие родителей

Для ребенка путешествие в другую страну может стать необычным и захватывающим опытом, а для родителя — серьезным испытанием. Перед поездкой необходимо учесть все нюансы, чтобы не омрачать ее неожиданными проблемами. «Известия» узнали, как поехать за границу с ребенком в 2023 году и какие документы для этого нужны.

Выезд с ребенком за границу в 2023 году — документы

Список документов, которые потребуются, чтобы поехать с ребенком за границу, будет зависеть от того, с кем он путешествует. В любом случае несовершеннолетнему нужен загранпаспорт или паспорт гражданина РФ, если ему уже исполнилось 14 лет и планируется поездка, для которой не нужен загранпаспорт. Также для въезда в иностранное государство может потребоваться виза.

Помимо этого на границе часто просят предоставить подтверждение родства — свидетельство о рождении или о статусе опекуна. Если у ребенка и родителя разные фамилии, понадобится свидетельство о браке или смене фамилии.

Выезд с ребенком за границу в 2023 году — согласие родителя

Если ребенку предстоит самостоятельное путешествие за границу или он едет со взрослыми, которые не входят в список его законных представителей, необходимо согласие родителя, опекуна или попечителя.

Документ составляется в письменном виде и заверяется у нотариуса. В нем указывают данные ребенка и сопровождающего (при наличии), названия государств, которые будет посещать несовершеннолетний, а также даты отъезда и возвращения.

Запрет на выезд с ребенком за границу в 2023 году

Родитель или опекун несовершеннолетнего может запретить ему выезд за границу. Обычно это происходит, если мать или отец боятся, что не смогут участвовать в жизни ребенка. Например, когда есть вероятность, что второй родитель заберет его в другую страну навсегда.

Чтобы наложить запрет, нужно подать соответствующее заявление в отделение МВД по вопросам миграции. В нем указывается список государств, запрещенных для посещения, а также срок действия ограничений.

Отменить запрет во внесудебном может только лицо, которое подало заявление. В противном случае придется обращаться в суд, а выезд разрешат только с копией соответствующего судебного решения.

Пока запрет не снят, выехать за границу с ребенком не получится, даже если второй родитель дал на это согласие. При этом ограничения не распространяются на того, кто их наложил.

Выезд ребенка за границу с одним родителем в 2023 году

Ребенок может отправиться в другую страну, как с одним, так и с двумя родителями или опекунами. Пакет документов для такой поездки будет стандартным — российский или заграничный паспорт, документы, подтверждающие родство или опеку, и виза.

Согласие отца, матери или другого законного представителя, оставшегося дома, не нужно, если нет запрета. Однако его могут потребовать сотрудники пограничных служб в стране назначения. Узнать, нужен ли этот документ, можно на сайте консульства государства, в которое запланировано путешествие.

Выезд ребенка за границу в 2023 году — без родителей

У родителей и законных представителе не всегда есть возможность сопровождать ребенка в поездке. Часто несовершеннолетний путешествует с другими родственниками — бабушкой, дедушкой, дядей, тетей, старшими братьями и сестрами и т.д. Дети-спортсмены выезжают в другие страны на тренировки и соревнования под надзором тренеров, а школьники — учителей.

В этих и других случаях необходимо согласие одного из родителей на выезд за границу. Также понадобятся свидетельство о рождении или статусе опекуна и паспорт (заграничный или российский).

Но даже при наличии необходимых документов пограничники могут спросить у несовершеннолетнего, как зовут его родителей, куда и с кем он едет и т.д. Ребенка следует заранее предупредить об этом, чтобы он не растерялся, если такие вопросы возникнут. Можно также отрепетировать ответы перед поездкой. Так ребенок будет меньше волноваться, а родитель убедится, что его сын или дочь знают, как правильно себя вести.

Выезд за границу с ребенком до года в 2023 году

По правилам Минтранса России, дети до двух лет могут выезжать за границу только вместе со взрослым — родителем, опекуном или лицом, у которого есть нотариально заверенное согласие. Для этого потребуются загранпаспорт ребенка, свидетельство о рождении или подтверждение опекунства и при необходимости — свидетельство о браке или смене фамилии.

Выезд ребенка за границу в 2023 году — самостоятельно

Для того, чтобы ребенок мог самостоятельно посетить какую-либо страну, необходимо согласие на выезд. Однако для въезда в некоторые государства, например, Германию, Канаду и США, нужно разрешение от обоих родителей или опекунов.

Стоит еще раз обратить внимание и на правила Минтранса РФ. Так, дети до двух лет и дети-инвалиды до 12 лет могут путешествовать в другие страны только в сопровождении взрослого. Дети с двух до 12 лет могут выезжать из страны под наблюдением перевозчика. Эту услугу за отдельную плату предоставляют некоторые авиакомпании.

С 12 лет ребенок может поехать за границу самостоятельно с согласия законного представителя.